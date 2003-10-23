Цифровая маркировка конденсаторов. 103 конденсатор
Кодовая маркировка конденсаторов | Мастер Винтик. Всё своими руками!Добавил: STR2013,Дата: 19 Янв 2015
В аппаратуре часто встречаются конденсаторы с кодовой маркировкой в виде цифр — 102, 103, 501, 772 и т.д. Как же распознать эти значения? Давайте подробнее рассмотрим кодировку в этой статье.
Первые две цифры кода указывают на значение ёмкости в пикофарадах (пф), последняя — количество нулей.
Вот например:
Если на конденсаторе написано «105» (нижняя строчка таблицы) значит у него ёмкость 1,0 мкф (микрофарада) или 1000нф (нанофарад) или 100 000пф (пикофарад).
Если на конденсаторе написано «104» (см. таблицу) значит у него ёмкость 0,1 мкф (микрофарада) или 100нф (нанофарад).
Если на конденсаторе написано «103» (см. таблицу) значит у него ёмкость 0,01 мкф (микрофарада) или 10нф (нанофарад) или 10 000пф (пикофарад).
Если на конденсаторе написано «102» (см. таблицу) значит у него ёмкость 0,001 мкф (микрофарада) или 1нф (нанофарада) или 1000пф (пикофарад).
Если на конденсаторе написано «101» (см. таблицу) значит у него ёмкость 0,0001 мкф (микрофарада) или 0,1нф (нанофарада) или 100пф (пикофарад).
Если конденсатор имеет ёмкость менее 10 пФ, то последняя цифра может быть «9».
Например, код «109» — ёмкость 1,0 пф или 0,001 нф (нанофарад) — смотрите верхняя строчка таблицы.
При ёмкостях меньше 1 пф первая цифра «0». Буква «R» используется в качестве запятой.
Например, код «010» равен 1,0 пф, а код «0R1» — 0,1 пФ.
Краткая таблица цифровой кодировки неполярных керамических конденсаторов
П О П У Л Я Р Н О Е:
- Параметры транзисторов МП9 — МП25
- Цветовая и кодовая маркировка импортных конденсаторов.
- Схемы включения операционных усилителей
Параметры транзисторов
МП9, МП10, МП11, МП13
|Тип
прибора
|Структура
|Pк max[ мВт ]
|fгр,
f*h316
[ МГц ]
|Uкбо max[ В ]
|
Uэбо max
[ В ]
|МП9А
МП10
МП10А
МП10Б
|
n-p-n
n-p-n
n-p-n
n-p-n
|
150
150
150
150
|
≥1*
≥1*
≥1*
≥1*
|
15
15
30
30
|
15
15
30
30
|МП11
МП11А
|
n-p-n
n-p-n
|
150
150
|
≥2*
≥2*
|
15
15
|
15
15
|МП13
МП13А
|
p-n-p
p-n-p
|
150
150
|
≥0.5*
≥1*
|
15
15
|
15
15
Подробнее…
Ниже представлена таблица цветовой маркировки импортных конденсаторов.
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Керамические конденсаторы
Однажды у меня наступил момент, когда я захотел сделать что-то «этакое» своими руками, выбрал понравившуюся схему, и начал разбираться. Не рабочей аппаратуры было навалом, и я подумал, что проблем с наличием необходимых компонентов не будет. Так и получилось, но проблема состояла в непонятности маркировки компонентов (деталей) дисковых керамических конденсаторов. Смотря на схему и смотря на детали, не мог понять что куда , а точнее с порядком номиналов керамических конденсаторов . Эти непонятные 103, 104, 100 и т.д. После в каком-то источнике прочитал о маркировке керамических конденсаторов, что последняя цифра, означает количество нулей в конце номинала керамического конденсатора, за исключением в конце кодировки цифры 9 – отсутствие нулей. Вроде все разъяснилось, но не надолго . Следующим вопрос стал, а первые цифры что означают? Пикофарады (пФ/pF), нанафарады (нФ/nF) или микрофарады (мкФ/μF). Чтобы Вы так не мучались, а сразу легко могли определять номинал керамических конденсаторов по их цифровой кодировке, привожу простую таблицу:
(две таблицы были найдены в открытых источниках в Интернете и объединены мной, для облегчения процесса понимания маркировки керамических конденсаторов)
Иногда используют символы «0» в начале кода и «R», «P», «n», «m», «μ» в начале и середине кода в маркировке керамических конденсаторов. Например, маркировка «022» обозначает номинал керамического конденсатора 2.2 мкФ/μF, а маркировка 4R7 – номинал керамического конденсатора 4.7 мкФ/μF. Вот еще несколько примеров:
Страницы:
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Цифровая маркировка конденсаторов
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|Код
|Пикофарады (пФ, pF)
|Нанофарады (нФ, nF)
|Микрофарады (мкФ, uF)
|109
|1.0
|0.001
|0.000001
|159
|1.5
|0.0015
|0.000001
|229
|2.2
|0.0022
|0.000001
|339
|3.3
|0.0033
|0.000001
|479
|4.7
|0.0047
|0.000001
|689
|6.8
|0.0068
|0.000001
|100
|10
|0.01
|0.00001
|150
|15
|0.015
|0.000015
|220
|22
|0.022
|0.000022
|330
|33
|0.033
|0.000033
|470
|47
|0.047
|0.000047
|680
|68
|0.068
|0.000068
|101
|100
|0.1
|0.0001
|151
|150
|0.15
|0.00015
|221
|220
|0.22
|0.00022
|331
|330
|0.33
|0.00033
|471
|470
|0.47
|0.00047
|681
|680
|0.68
|0.00068
|102
|1000
|1.0
|0.001
|152
|1500
|1.5
|0.0015
|222
|2200
|2.2
|0.0022
|332
|3300
|3.3
|0.0033
|472
|4700
|4.7
|0.0047
|682
|6800
|6.8
|0.0068
|103
|10000
|10
|0.01
|153
|15000
|15
|0.015
|223
|22000
|22
|0.022
|333
|33000
|33
|0.033
|473
|47000
|47
|0.047
|683
|68000
|68
|0.068
|104
|100000
|100
|0.1
|154
|150000
|150
|0.15
|224
|220000
|220
|0.22
|334
|330000
|330
|0.33
|474
|470000
|470
|0.47
|684
|680000
|680
|0.68
|105
|1000000
|1000
|1.0
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Маркировка конденсаторов
Маркировка и расшифровка конденсаторов
Всем привет!
Предлагаю вашему вниманию таблицу маркировок и расшифровки керамических конденсаторов.
Конденсаторы имеют определённую кодовую маркировку и, умея расшифровывать эти коды, можно узнать их ёмкость. Для чего это нужно — всем понятно.
Итак, расшифровывать коды нужно так:
Например, на конденсаторе написано «104». Первые две цифры обозначают ёмкость конденсатора в пикофарадах (10 пф), последняя цифра указывает количество нулей, которое нужно прибавить к 10, т.е. 10 и четыре нуля, получится 100000 пф.
Если последняя цифра в коде «9», это значит ёмкость данного конденсатора меньше 10 пф. Если первая цифра «0», то ёмкость меньше 1 пф, например код 010 означает 1 пф. Буква в коде применяется в качестве десятичной запятой, т.е. код, например, 0R5 означает ёмкость конденсатора 0,5 пф.
Также в кодовых обозначениях конденсаторов применяется такой параметр, как температурный коэффициент ёмкости (ТКЕ). Этот параметр показывает изменение ёмкости конденсатора при изменении температуры окружающей среды и выражается в миллионных долях ёмкости на градус (10—6хоС). Существуют несколько ТКЕ – положительный (обозначается буквами «Р» или «П»), отрицательный (обозначается буквами «N» или «М») и ненормированный (обозначается «Н»).
Если кодовое число обозначается четырьмя цифрами, то расчёт производится по такой же схеме, но ёмкость обозначают первые три цифры.
Например код 4753=475000пф=475нф=0.475мкф
Код
Ёмкость
Пикофарад
(пФ, pF)
Нанофарад (нФ, nF)
Микрофорад (мкФ, µF)
109
1.0
0.001
159
1.5
0.0015
229
2.2
0.0022
339
3.3
0.0033
479
4.7
0.0047
689
6.8
0.0068
100
10
0.01
150
15
0.015
220
22
0.022
330
33
0.033
470
47
0.047
680
68
0.068
101
100
0.1
151
150
0.15
221
220
0.22
331
330
0.33
471
470
0.47
681
680
0.68
102
1000
1.0
0.001
152
1500
1.5
0.0015
222
2200
2.2
0.0022
332
3300
3.3
0.0033
472
4700
4.7
0.0047
682
6800
6.8
0.0068
103
10000
10
0.01
153
15000
15
0.015
223
22000
22
0.022
333
33000
33
0.033
473
47000
47
0.047
683
68000
68
0.068
104
100000
100
0.1
154
150000
150
0.15
224
220000
220
0.22
334
330000
330
0.33
474
470000
470
0.47
684
680000
680
0.68
105
1000000
1000
1.0
1622
16200
16.2
0.0162
4753
475000
475
0.475
Надеюсь, принцип понятен, а с остальным разберётесь.
На этом всё.
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Успехов вам!
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Кодовая и цветовая маркировка конденсаторов
Справочник
Главная Справочник Энциклопедия радиоинженера
"Справочник" - информация по различным электронным компонентам: транзисторам, микросхемам, трансформаторам, конденсаторам, светодиодам и т.д. Информация содержит все, необходимые для подбора компонентов и проведения инженерных расчетов, параметры, а также цоколевку корпусов, типовые схемы включения и рекомендации по использованию радиоэлементов.
Оглавление
Допуски
В соответствии с требованиями Публикаций 62 и 115-2 IEC для конденсаторов установлены следующие допуски и их кодировка:
Таблица 1
|Допуск [%]
|Буквенное обозначение
|Цвет
|±0,1*
|В(Ж)
|±0,25*
|С(У)
|оранжевый
|±0,5*
|D(Д)
|желтый
|±1,0*
|F(P)
|коричневый
|±2,0
|G(Л)
|красный
|±5,0
|J(И)
|зеленый
|±10
|К(С)
|белый
|±20
|М(В)
|черный
|±30
|N(Ф)
|-10...+30
|Q(0)
|-10...+50
|Т(Э]
|-10...+100
|Y(Ю)
|-20...+50
|S(Б)
|фиолетовый
|-20,..+80
|Z(A)
|серый
*-Для конденсаторов емкостью
Перерасчет допуска из % (δ) в фарады (Δ):
Δ=(δхС/100%)[Ф]
Пример:
Реальное значение конденсатора с маркировкой 221J (0.22 нФ ±5%) лежит в диапазоне: С=0.22 нФ ± Δ = (0.22 ±0.01) нФ, где Δ= (0.22 х 10-9 [Ф] х 5) х 0.01 = 0.01 нФ, или, соответственно, от 0.21 до 0.23 нФ.
Температурный коэффициент емкости (ТКЕ)Маркировка конденсаторов с ненормируемым ТКЕ
Таблица 2
|Группа ТКЕ
|Допуск при -6О...+85°С[%]
|Буквенный код
|Цвет*
|Н10
|±10
|В
|оранжевый+черный
|Н20
|±20
|Z
|оранжевый+красный
|Н30
|±30
|D
|оранжевый+зеленый
|Н50
|±50
|X
|оранжевый+голубой
|Н70
|±70
|Е
|оранжевый+фиолетовый
|Н90
|±90
|F
|оранжевый+белый
* Современная цветовая кодировка, Цветные полоски или точки. Второй цвет может быть представлен цветом корпуса.
Маркировка конденсаторов с линейной зависимостью от температуры
Таблица 3
|ОбозначениеГОСТ
|Обозначениемеждународное
|ТКЕ[ppm/°C]*
|Буквенныйкод
|Цвет**
|П100
|P100
|100 (+130...-49)
|A
|красный+фиолетовый
|П33
|33
|N
|серый
|МПО
|NPO
|0(+30..-75)
|С
|черный
|М33
|N030
|-33(+30...-80]
|Н
|коричневый
|М75
|N080
|-75(+30...-80)
|L
|красный
|M150
|N150
|-150(+30...-105)
|Р
|оранжевый
|М220
|N220
|-220(+30...-120)
|R
|желтый
|М330
|N330
|-330(+60...-180)
|S
|зеленый
|М470
|N470
|-470(+60...-210)
|Т
|голубой
|М750
|N750
|-750(+120...-330)
|U
|фиолетовый
|М1500
|N1500
|-500(-250...-670)
|V
|оранжевый+оранжевый
|М2200
|N2200
|-2200
|К
|желтый+оранжевый
* В скобках приведен реальный разброс для импортных конденсаторов в диапазоне температур -55...+85°С.
** Современная цветовая кодировка в соответствии с EIA. Цветные полоски или точки. Второй цвет может быть представлен цветом корпуса.
Маркировка конденсаторов с нелинейной зависимостью от температуры
Таблица 4
|Группа ТКЕ*
|Допуск[%]
|Температура**[°C]
|Буквенныйкод ***
|Цвет***
|Y5F
|±7,5
|-30...+85
|Y5P
|±10
|-30...+85
|серебряный
|Y5R
|-30...+85
|R
|серый
|Y5S
|±22
|-30...+85
|S
|коричневый
|Y5U
|+22...-56
|-30...+85
|A
|Y5V(2F)
|+22...-82
|-30...+85
|X5F
|±7,5
|-55...+85
|Х5Р
|±10
|-55...+85
|X5S
|±22
|-55...+85
|X5U
|+22...-56
|-55...+85
|синий
|X5V
|+22...-82
|-55..+86
|X7R(2R)
|±15
|-55...+125
|Z5F
|±7,5
|-10...+85
|В
|Z5P
|±10
|-10...+85
|С
|Z5S
|±22
|-10...+85
|Z5U(2E)
|+22...-56
|-10...+85
|E
|Z5V
|+22...-82
|-10...+85
|F
|зеленый
|SL0(GP)
|+150...-1500
|-55...+150
|Nil
|белый
* Обозначение приведено в соответствии со стандартом EIA, в скобках - IEC.
** В зависимости от технологий, которыми обладает фирма, диапазон может быть другим. Например: фирма "Philips" для группы Y5P нормирует -55...+125 °С.
*** В соответствии с EIA. Некоторые фирмы, например "Panasonic", пользуются другой кодировкой.
Рис. 1
Таблица 5
|Меткиполосы, кольца, точки
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|3 метки*
|1-я цифра
|2-я цифра
|Множитель
|-
|-
|-
|4 метки
|1-я цифра
|2-я цифра
|Множитель
|Допуск
|-
|-
|4 метки
|1-я цифра
|2-я цифра
|Множитель
|Напряжение
|-
|-
|4 метки
|1 и 2-я цифры
|Множитель
|Допуск
|Напряжение
|-
|-
|5 меток
|1-я цифра
|2-я цифра
|Множитель
|Допуск
|Напряжение
|-
|5 меток"
|1-я цифра
|2-я цифра
|Множитель
|Допуск
|ТКЕ
|-
|6 меток
|1-я цифра
|2-я цифра
|3-я цифра
|Множитель
|Допуск
|ТКЕ
* Допуск 20%; возможно сочетание двух колец и точки, указывающей на множитель.
** Цвет корпуса указывает на значение рабочего напряжения.
Рис. 2
Таблица 6
|Цвет
|1-я цифрамкФ
|2-я цифрамкФ
|Множи-тель
|Напряже-ние
|Черный
|0
|1
|10
|Коричневый
|1
|1
|10
|Красный
|2
|2
|100
|Оранжевый
|3
|3
|Желтый
|4
|4
|6,3
|Зеленый
|5
|5
|16
|Голубой
|6
|6
|20
|Фиолетовый
|7
|7
|Серый
|8
|8
|0,01
|25
|Белый
|9
|9
|0,1
|3
|Розовый
|35
Рис. 3
Таблица 7
|Цвет
|1-я цифрапФ
|2-я цифрапФ
|3-я цифрапФ
|Множитель
|Допуск
|ТКЕ
|Серебряный
|0,01
|10%
|Y5P
|Золотой
|0,1
|5%
|Черный
|0
|0
|1
|20%*
|NPO
|Коричневый
|1
|1
|1
|10
|1%**
|Y56/N33
|Красный
|2
|2
|2
|100
|2%
|N75
|Оранжевый
|3
|3
|3
|103
|N150
|Желтый
|4
|4
|4
|104
|N220
|Зеленый
|5
|5
|5
|105
|N330
|Голубой
|6
|6
|6
|106
|N470
|Фиолетовый
|7
|7
|7
|107
|N750
|Серый
|8
|8
|8
|108
|30%
|Y5R
|Белый
|9
|9
|9
|+80/-20%
|SL
* Для емкостей меньше 10 пФ допуск ±2,0 пФ.** Для емкостей меньше 10 пФ допуск±0,1 пФ.
Рис. 4
Таблица 8
|Цвет
|1-я и2-я цифрапФ
|Множитель
|Допуск
|Напряжение
|Черный
|10
|1
|20%
|4
|Коричневый
|12
|10
|1%
|6,3
|Красный
|15
|100
|2%
|10
|Оранжевый
|18
|103
|0,25 пФ
|16
|Желтый
|22
|104
|0,5 пФ
|40
|Зеленый
|27
|105
|5%
|20/25
|Голубой
|33
|106
|1%
|30/32
|Фиолетовый
|39
|107
|-2О...+5О%
|Серый
|47
|0,01
|-20...+80%
|3,2
|Белый
|56
|0,1
|10%
|63
|Серебряный
|68
|2,5
|Золотой
|82
|5%
|1,6
Для маркировки пленочных конденсаторов используют 5 цветных полос или точек. Первые три кодируют значение номинальной емкости, четвертая - допуск, пятая - номинальное рабочее напряжение.
Рис. 5
Таблица 9
|Номинальная емкость [мкФ]
|Допуск
|Напряжение
|0,01
|±10%
|250
|0,015
|0,02
|0,03
|0,04
|0,06
|0,10
|0,15
|0,22
|0,33
|±20
|400
|0,47
|0,68
|1,0
|1,5
|2,2
|3,3
|4,7
|6,8
|1 полоса
|2 полоса
|3 полоса
|4 полоса
|5 полоса
Кодовая маркировка конденсаторов
В соответствии со стандартами IEC на практике применяется четыре способа кодировки номинальной емкости.
А. Маркировка 3 цифрами
Первые две цифры указывают на значение емкости в пигофарадах (пф), последняя - количество нулей. Когда конденсатор имеет емкость менее 10 пФ, то последняя цифра может быть "9". При емкостях меньше 1.0 пФ первая цифра "0". Буква R используется в качестве десятичной запятой. Например, код 010 равен 1.0 пФ, код 0R5 - 0.5 пф.
Таблица 10
|Код
|Емкость [пФ]
|Емкость [нФ]
|Емкость [мкФ]
|109
|1,0
|0,001
|0,000001
|159
|1,5
|0,0015
|0,000001
|229
|2,2
|0,0022
|0,000001
|339
|3,3
|0,0033
|0,000001
|479
|4,7
|0,0047
|0,000001
|689
|6,8
|0,0068
|0,000001
|100*
|10
|0,01
|0,00001
|150
|15
|0,015
|0,000015
|220
|22
|0,022
|0,000022
|330
|33
|0,033
|0,000033
|470
|47
|0,047
|0,000047
|680
|68
|0,068
|0,000068
|101
|100
|0,1
|0,0001
|151
|150
|0,15
|0,00015
|221
|220
|0,22
|0,00022
|331
|330
|0,33
|0,00033
|471
|470
|0,47
|0,00047
|681
|680
|0,68
|0,00068
|102
|1000
|1,0
|0,001
|152
|1500
|1,5
|0,0015
|222
|2200
|2,2
|0,0022
|332
|3300
|3,3
|0,0033
|472
|4700
|4,7
|0,0047
|682
|6800
|6,8
|0,0068
|103
|10000
|10
|0,01
|153
|15000
|15
|0,015
|223
|22000
|22
|0,022
|333
|33000
|33
|0,033
|473
|47000
|47
|0,047
|683
|68000
|68
|0,068
|104
|100000
|100
|0,1
|154
|150000
|150
|0,15
|224
|220000
|220
|0,22
|334
|330000
|330
|0,33
|474
|470000
|470
|0,47
|684
|680000
|680
|0,68
|105
|1000000
|1000
|1,0
* Иногда последний ноль не указывают.
В. Маркировка 4 цифрами
Возможны варианты кодирования 4-значным числом. Но и в этом случае последняя цифра указывает количество нулей, а первые три - емкость в пикофарадах.
Таблица 11
|Код
|Емкость[пФ]
|Емкость[нФ]
|Емкость[мкФ]
|1622
|16200
|16,2
|0,0162
|4753
|475000
|475
|0,475
Рис. 6
С. Маркировка емкости в микрофарадах
Вместо десятичной точки может ставиться буква R.
Таблица 12
|Код
|Емкость [мкФ]
|R1
|0,1
|R47
|0,47
|1
|1,0
|4R7
|4,7
|10
|10
|100
|100
Рис. 7
D. Смешанная буквенно-цифровая маркировка емкости, допуска, ТКЕ, рабочего напряжения
В отличие от первых трех параметров, которые маркируются в соответствии со стандартами, рабочее напряжение у разных фирм имеет различную буквенно-цифровую маркировку.
Таблица 13
|Код
|Емкость
|p10
|0,1 пФ
|Ip5
|1,5 пФ
|332p
|332 пФ
|1НО или 1nО
|1,0 нФ
|15Н или 15n
|15 нФ
|33h3 или 33n2
|33,2 нФ
|590H или 590n
|590 нФ
|m15
|0,15мкФ
|1m5
|1,5 мкФ
|33m2
|33,2 мкФ
|330m
|330 мкФ
|1mO
|1 мФ или 1000 мкФ
|10m
|10 мФ
Рис. 8
Кодовая маркировка кондесаторов электролетических для поверхностного монтажа
Приведенные ниже принципы кодовой маркировки применяются такими известными фирмами, как "Panasonic", "Hitachi" и др. Различают три основных способа кодирования
А. Маркировка 2 или 3 символами
Код содержит два или три знака (буквы или цифры), обозначающие рабочее напряжение и номинальную емкость. Причем буквы обозначают напряжение и емкость, а цифра указывает множитель. В случае двухзначного обозначения не указывается код рабочего напряжения.
Рис. 9
Таблица 14
|Код
|Емкость [мкФ]
|Напряжение [В]
|А6
|1,0
|16/35
|А7
|10
|4
|АА7
|10
|10
|АЕ7
|15
|10
|AJ6
|2,2
|10
|AJ7
|22
|10
|AN6
|3,3
|10
|AN7
|33
|10
|AS6
|4,7
|10
|AW6
|6,8
|10
|СА7
|10
|16
|СЕ6
|1,5
|16
|СЕ7
|15
|16
|CJ6
|2,2
|16
|CN6
|3,3
|16
|CS6
|4,7
|16
|CW6
|6,8
|16
|DA6
|1,0
|20
|DA7
|10
|20
|DE6
|1,5
|20
|DJ6
|2,2
|20
|DN6
|3,3
|20
|DS6
|4,7
|20
|DW6
|6,8
|20
|Е6
|1,5
|10/25
|ЕА6
|1,0
|25
|ЕЕ6
|1,5
|25
|EJ6
|2,2
|25
|EN6
|3,3
|25
|ES6
|4,7
|25
|EW5
|0,68
|25
|GA7
|10
|4
|GE7
|15
|4
|GJ7
|22
|4
|GN7
|33
|4
|GS6
|4,7
|4
|GS7
|47
|4
|GW6
|6,8
|4
|GW7
|68
|4
|J6
|2,2
|6,3/7/20
|JA7
|10
|6,3/7
|JE7
|15
|6,3/7
|JJ7
|22
|6,3/7
|JN6
|3,3
|6,3/7
|JN7
|33
|6,3/7
|JS6
|4,7
|6,3/7
|JS7
|47
|6,3/7
|JW6
|6,8
|6,3/7
|N5
|0,33
|35
|N6
|3,3
|4/16
|S5
|0,47
|25/35
|VA6
|1,0
|35
|VE6
|1,5
|35
|VJ6
|2,2
|35
|VN6
|3,3
|35
|VS5
|0,47
|35
|VW5
|0,68
|35
|W5
|0,68
|20/35
Рис. 10
В. Маркировка 4 символами
Код содержит четыре знака (буквы и цифры), обозначающие емкость и рабочее напряжение. Буква, стоящая вначале, обозначает рабочее напряжение, последующие знаки - номинальную емкость в пикофарадах (пФ), а последняя цифра - количество нулей. Возможны 2 варианта кодировки емкости: а) первые две цифры указывают номинал в пикофарадах, третья - количество нулей; б) емкость указывают в микрофарадах, знак m выполняет функцию десятичной запятой. Ниже приведены примеры маркировки конденсаторов емкостью 4.7 мкФ и рабочим напряжением 10 В.
Рис. 11
С. Маркировка в две строки
Если величина корпуса позволяет, то код располагается в две строки: на верхней строке указывается номинал емкости, на второй строке - рабочее напряжение. Емкость может указываться непосредственно в микрофарадах (мкФ) или в пикофарадах (пф) с указанием количества нулей (см. способ В). Например, первая строка - 15, вторая строка - 35V - означает, что конденсатор имеет емкость 15 мкФ и рабочее напряжение 35 В.
Рис. 12
Маркировка конденсаторов пленочных для поверхностного монтажа фирмы "HITACHI"
Рис. 13
Дата публикации: 23.10.2003
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