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Цифровая маркировка конденсаторов. 103 конденсатор

Кодовая маркировка конденсаторов | Мастер Винтик. Всё своими руками!

Добавил: STR2013,Дата: 19 Янв 2015

В аппаратуре часто встречаются конденсаторы с кодовой маркировкой в виде цифр — 102, 103, 501, 772 и т.д. Как же распознать эти значения? Давайте подробнее рассмотрим кодировку в этой статье.

Первые две цифры кода указывают на значение ёмкости в пикофарадах (пф), последняя — количество нулей.

Вот например:

Если на конденсаторе написано «105» (нижняя строчка таблицы) значит у него ёмкость 1,0 мкф (микрофарада) или 1000нф (нанофарад) или 100 000пф (пикофарад).

Если на конденсаторе написано «104» (см. таблицу) значит у него ёмкость 0,1 мкф (микрофарада) или 100нф (нанофарад).

Если на конденсаторе написано «103» (см. таблицу) значит у него ёмкость 0,01 мкф (микрофарада) или 10нф (нанофарад) или 10 000пф (пикофарад).

Если на конденсаторе написано «102» (см. таблицу) значит у него ёмкость 0,001 мкф (микрофарада) или 1нф (нанофарада) или 1000пф (пикофарад).

Если на конденсаторе написано «101» (см. таблицу) значит у него ёмкость 0,0001 мкф (микрофарада) или 0,1нф (нанофарада) или 100пф (пикофарад).

Если конденсатор имеет ёмкость менее 10 пФ, то последняя цифра может быть «9».

Например, код «109» — ёмкость 1,0 пф или 0,001 нф (нанофарад) — смотрите верхняя строчка таблицы.

При ёмкостях меньше 1 пф первая цифра «0». Буква «R» используется в качестве запятой.

Например, код «010» равен 1,0 пф, а код «0R1» — 0,1 пФ.

Краткая таблица цифровой кодировки неполярных керамических конденсаторов

П О П У Л Я Р Н О Е:

Параметры транзисторов МП9 — МП25

Параметры транзисторов МП9, МП10, МП11, МП13 Тип прибора Структура Pк max[ мВт ] fгр, f*h316 [ МГц ] Uкбо max[ В ] Uэбо max [ В ] МП9А МП10 МП10А МП10Б n-p-n n-p-n n-p-n n-p-n 150 150 150 150 ≥1* ≥1* ≥1* ≥1* 15 15 30 30 15 15 30 30 МП11 МП11А n-p-n n-p-n 150 150 ≥2* ≥2* 15 15 15 15 МП13 МП13А p-n-p p-n-p 150 150 ≥0.5* ≥1* 15 15 15 15 Подробнее… Цветовая и кодовая маркировка импортных конденсаторов.

Ниже представлена таблица цветовой маркировки импортных конденсаторов. Подробнее… Схемы включения операционных усилителей Типы и схемы включения операционных усилителей. Всё про обратную связь усилителей. Операционные усилители часто используются для выполнения различных операций: суммирования сигналов, дифференцирования, интегрирования, инвертирования и т. д. А также операционные усилители были разработаны как усовершенствованныебалансные схемы усиления.Подробнее…

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Керамические конденсаторы

Однажды у меня наступил момент, когда я захотел сделать что-то «этакое» своими руками, выбрал понравившуюся схему, и начал разбираться. Не рабочей аппаратуры было навалом, и я подумал, что проблем с наличием необходимых компонентов не будет. Так и получилось, но проблема состояла в непонятности маркировки компонентов (деталей) дисковых керамических конденсаторов. Смотря на схему и смотря на детали, не мог понять что куда , а точнее с порядком номиналов керамических конденсаторов . Эти непонятные 103, 104, 100 и т.д. После в каком-то источнике прочитал о маркировке керамических конденсаторов, что последняя цифра, означает количество нулей в конце номинала керамического конденсатора, за исключением в конце кодировки цифры 9 – отсутствие нулей. Вроде все разъяснилось, но не надолго . Следующим вопрос стал, а первые цифры что означают? Пикофарады (пФ/pF), нанафарады (нФ/nF) или микрофарады (мкФ/μF). Чтобы Вы так не мучались, а сразу легко могли определять номинал керамических конденсаторов по их цифровой кодировке, привожу простую таблицу:

(две таблицы были найдены в открытых источниках в Интернете и объединены мной, для облегчения процесса понимания маркировки керамических конденсаторов)

Иногда используют символы «0» в начале кода и «R», «P», «n», «m», «μ» в начале и середине кода в маркировке керамических конденсаторов. Например, маркировка «022» обозначает номинал керамического конденсатора 2.2 мкФ/μF, а маркировка 4R7 – номинал керамического конденсатора 4.7 мкФ/μF. Вот еще несколько примеров:

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Цифровая маркировка конденсаторов

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Код Пикофарады (пФ, pF) Нанофарады (нФ, nF) Микрофарады (мкФ, uF) 109 1.0 0.001 0.000001 159 1.5 0.0015 0.000001 229 2.2 0.0022 0.000001 339 3.3 0.0033 0.000001 479 4.7 0.0047 0.000001 689 6.8 0.0068 0.000001 100 10 0.01 0.00001 150 15 0.015 0.000015 220 22 0.022 0.000022 330 33 0.033 0.000033 470 47 0.047 0.000047 680 68 0.068 0.000068 101 100 0.1 0.0001 151 150 0.15 0.00015 221 220 0.22 0.00022 331 330 0.33 0.00033 471 470 0.47 0.00047 681 680 0.68 0.00068 102 1000 1.0 0.001 152 1500 1.5 0.0015 222 2200 2.2 0.0022 332 3300 3.3 0.0033 472 4700 4.7 0.0047 682 6800 6.8 0.0068 103 10000 10 0.01 153 15000 15 0.015 223 22000 22 0.022 333 33000 33 0.033 473 47000 47 0.047 683 68000 68 0.068 104 100000 100 0.1 154 150000 150 0.15 224 220000 220 0.22 334 330000 330 0.33 474 470000 470 0.47 684 680000 680 0.68 105 1000000 1000 1.0

ST-LINK-GASTM32F030F4P6Определение емкости с четырьмя цифрами: ﻿

www.avrki.ru

Маркировка конденсаторов

Маркировка и расшифровка конденсаторов

Всем привет!

Предлагаю вашему вниманию таблицу маркировок и расшифровки керамических конденсаторов.

Конденсаторы имеют определённую кодовую маркировку и, умея расшифровывать эти коды, можно узнать их ёмкость. Для чего это нужно — всем понятно.

Итак, расшифровывать коды нужно так:

Например, на конденсаторе написано «104». Первые две цифры обозначают ёмкость конденсатора в пикофарадах (10 пф), последняя цифра указывает количество нулей, которое нужно прибавить к 10, т.е. 10 и четыре нуля, получится 100000 пф.

Если последняя цифра в коде «9», это значит ёмкость данного конденсатора меньше 10 пф. Если первая цифра «0», то ёмкость меньше 1 пф, например код 010 означает 1 пф. Буква в коде применяется в качестве десятичной запятой, т.е. код, например, 0R5 означает ёмкость конденсатора 0,5 пф.

Также в кодовых обозначениях конденсаторов применяется такой параметр, как температурный коэффициент ёмкости (ТКЕ). Этот параметр показывает изменение ёмкости конденсатора при изменении температуры окружающей среды и выражается в миллионных долях ёмкости на градус (10—6хоС). Существуют несколько ТКЕ – положительный (обозначается буквами «Р» или «П»), отрицательный (обозначается буквами «N» или «М») и ненормированный (обозначается «Н»).

Если кодовое число обозначается четырьмя цифрами, то расчёт производится по такой же схеме, но ёмкость обозначают первые три цифры.

Например код 4753=475000пф=475нф=0.475мкф

Код Ёмкость Пикофарад (пФ, pF) Нанофарад (нФ, nF) Микрофорад (мкФ, µF) 109 1.0 0.001 159 1.5 0.0015 229 2.2 0.0022 339 3.3 0.0033 479 4.7 0.0047 689 6.8 0.0068 100 10 0.01 150 15 0.015 220 22 0.022 330 33 0.033 470 47 0.047 680 68 0.068 101 100 0.1 151 150 0.15 221 220 0.22 331 330 0.33 471 470 0.47 681 680 0.68 102 1000 1.0 0.001 152 1500 1.5 0.0015 222 2200 2.2 0.0022 332 3300 3.3 0.0033 472 4700 4.7 0.0047 682 6800 6.8 0.0068 103 10000 10 0.01 153 15000 15 0.015 223 22000 22 0.022 333 33000 33 0.033 473 47000 47 0.047 683 68000 68 0.068 104 100000 100 0.1 154 150000 150 0.15 224 220000 220 0.22 334 330000 330 0.33 474 470000 470 0.47 684 680000 680 0.68 105 1000000 1000 1.0 1622 16200 16.2 0.0162 4753 475000 475 0.475

Надеюсь, принцип понятен, а с остальным разберётесь.

На этом всё.

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Успехов вам!

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Кодовая и цветовая маркировка конденсаторов

Справочник

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"Справочник" - информация по различным электронным компонентам: транзисторам, микросхемам, трансформаторам, конденсаторам, светодиодам и т.д. Информация содержит все, необходимые для подбора компонентов и проведения инженерных расчетов, параметры, а также цоколевку корпусов, типовые схемы включения и рекомендации по использованию радиоэлементов.

Оглавление

Допуски

В соответствии с требованиями Публикаций 62 и 115-2 IEC для конденсаторов установлены следующие допуски и их кодировка:

Таблица 1

Допуск [%] Буквенное обозначение Цвет ±0,1* В(Ж) ±0,25* С(У) оранжевый ±0,5* D(Д) желтый ±1,0* F(P) коричневый ±2,0 G(Л) красный ±5,0 J(И) зеленый ±10 К(С) белый ±20 М(В) черный ±30 N(Ф) -10...+30 Q(0) -10...+50 Т(Э] -10...+100 Y(Ю) -20...+50 S(Б) фиолетовый -20,..+80 Z(A) серый

*-Для конденсаторов емкостью

Перерасчет допуска из % (δ) в фарады (Δ):

Δ=(δхС/100%)[Ф]

Пример:

Реальное значение конденсатора с маркировкой 221J (0.22 нФ ±5%) лежит в диапазоне: С=0.22 нФ ± Δ = (0.22 ±0.01) нФ, где Δ= (0.22 х 10-9 [Ф] х 5) х 0.01 = 0.01 нФ, или, соответственно, от 0.21 до 0.23 нФ.

Температурный коэффициент емкости (ТКЕ)Маркировка конденсаторов с ненормируемым ТКЕ

Таблица 2

Группа ТКЕ Допуск при -6О...+85°С[%] Буквенный код Цвет* Н10 ±10 В оранжевый+черный Н20 ±20 Z оранжевый+красный Н30 ±30 D оранжевый+зеленый Н50 ±50 X оранжевый+голубой Н70 ±70 Е оранжевый+фиолетовый Н90 ±90 F оранжевый+белый

* Современная цветовая кодировка, Цветные полоски или точки. Второй цвет может быть представлен цветом корпуса.

Маркировка конденсаторов с линейной зависимостью от температуры

Таблица 3

ОбозначениеГОСТ Обозначениемеждународное ТКЕ[ppm/°C]* Буквенныйкод Цвет** П100 P100 100 (+130...-49) A красный+фиолетовый П33 33 N серый МПО NPO 0(+30..-75) С черный М33 N030 -33(+30...-80] Н коричневый М75 N080 -75(+30...-80) L красный M150 N150 -150(+30...-105) Р оранжевый М220 N220 -220(+30...-120) R желтый М330 N330 -330(+60...-180) S зеленый М470 N470 -470(+60...-210) Т голубой М750 N750 -750(+120...-330) U фиолетовый М1500 N1500 -500(-250...-670) V оранжевый+оранжевый М2200 N2200 -2200 К желтый+оранжевый

* В скобках приведен реальный разброс для импортных конденсаторов в диапазоне температур -55...+85°С.

** Современная цветовая кодировка в соответствии с EIA. Цветные полоски или точки. Второй цвет может быть представлен цветом корпуса.

Маркировка конденсаторов с нелинейной зависимостью от температуры

Таблица 4

Группа ТКЕ* Допуск[%] Температура**[°C] Буквенныйкод *** Цвет*** Y5F ±7,5 -30...+85 Y5P ±10 -30...+85 серебряный Y5R -30...+85 R серый Y5S ±22 -30...+85 S коричневый Y5U +22...-56 -30...+85 A Y5V(2F) +22...-82 -30...+85 X5F ±7,5 -55...+85 Х5Р ±10 -55...+85 X5S ±22 -55...+85 X5U +22...-56 -55...+85 синий X5V +22...-82 -55..+86 X7R(2R) ±15 -55...+125 Z5F ±7,5 -10...+85 В Z5P ±10 -10...+85 С Z5S ±22 -10...+85 Z5U(2E) +22...-56 -10...+85 E Z5V +22...-82 -10...+85 F зеленый SL0(GP) +150...-1500 -55...+150 Nil белый

* Обозначение приведено в соответствии со стандартом EIA, в скобках - IEC.

** В зависимости от технологий, которыми обладает фирма, диапазон может быть другим. Например: фирма "Philips" для группы Y5P нормирует -55...+125 °С.

*** В соответствии с EIA. Некоторые фирмы, например "Panasonic", пользуются другой кодировкой.

Рис. 1

Таблица 5

Меткиполосы, кольца, точки 1 2 3 4 5 6 3 метки* 1-я цифра 2-я цифра Множитель - - - 4 метки 1-я цифра 2-я цифра Множитель Допуск - - 4 метки 1-я цифра 2-я цифра Множитель Напряжение - - 4 метки 1 и 2-я цифры Множитель Допуск Напряжение - - 5 меток 1-я цифра 2-я цифра Множитель Допуск Напряжение - 5 меток" 1-я цифра 2-я цифра Множитель Допуск ТКЕ - 6 меток 1-я цифра 2-я цифра 3-я цифра Множитель Допуск ТКЕ

* Допуск 20%; возможно сочетание двух колец и точки, указывающей на множитель.

** Цвет корпуса указывает на значение рабочего напряжения.

Рис. 2

Таблица 6

Цвет 1-я цифрамкФ 2-я цифрамкФ Множи-тель Напряже-ние Черный 0 1 10 Коричневый 1 1 10 Красный 2 2 100 Оранжевый 3 3 Желтый 4 4 6,3 Зеленый 5 5 16 Голубой 6 6 20 Фиолетовый 7 7 Серый 8 8 0,01 25 Белый 9 9 0,1 3 Розовый 35

Рис. 3

Таблица 7

Цвет 1-я цифрапФ 2-я цифрапФ 3-я цифрапФ Множитель Допуск ТКЕ Серебряный 0,01 10% Y5P Золотой 0,1 5% Черный 0 0 1 20%* NPO Коричневый 1 1 1 10 1%** Y56/N33 Красный 2 2 2 100 2% N75 Оранжевый 3 3 3 103 N150 Желтый 4 4 4 104 N220 Зеленый 5 5 5 105 N330 Голубой 6 6 6 106 N470 Фиолетовый 7 7 7 107 N750 Серый 8 8 8 108 30% Y5R Белый 9 9 9 +80/-20% SL

* Для емкостей меньше 10 пФ допуск ±2,0 пФ.** Для емкостей меньше 10 пФ допуск±0,1 пФ.

Рис. 4

Таблица 8

Цвет 1-я и2-я цифрапФ Множитель Допуск Напряжение Черный 10 1 20% 4 Коричневый 12 10 1% 6,3 Красный 15 100 2% 10 Оранжевый 18 103 0,25 пФ 16 Желтый 22 104 0,5 пФ 40 Зеленый 27 105 5% 20/25 Голубой 33 106 1% 30/32 Фиолетовый 39 107 -2О...+5О% Серый 47 0,01 -20...+80% 3,2 Белый 56 0,1 10% 63 Серебряный 68 2,5 Золотой 82 5% 1,6

Для маркировки пленочных конденсаторов используют 5 цветных полос или точек. Первые три кодируют значение номинальной емкости, четвертая - допуск, пятая - номинальное рабочее напряжение.

Рис. 5

Таблица 9

Номинальная емкость [мкФ] Допуск Напряжение 0,01 ±10% 250 0,015 0,02 0,03 0,04 0,06 0,10 0,15 0,22 0,33 ±20 400 0,47 0,68 1,0 1,5 2,2 3,3 4,7 6,8 1 полоса 2 полоса 3 полоса 4 полоса 5 полоса

Кодовая маркировка конденсаторов

В соответствии со стандартами IEC на практике применяется четыре способа кодировки номинальной емкости.

А. Маркировка 3 цифрами

Первые две цифры указывают на значение емкости в пигофарадах (пф), последняя - количество нулей. Когда конденсатор имеет емкость менее 10 пФ, то последняя цифра может быть "9". При емкостях меньше 1.0 пФ первая цифра "0". Буква R используется в качестве десятичной запятой. Например, код 010 равен 1.0 пФ, код 0R5 - 0.5 пф.

Таблица 10

Код Емкость [пФ] Емкость [нФ] Емкость [мкФ] 109 1,0 0,001 0,000001 159 1,5 0,0015 0,000001 229 2,2 0,0022 0,000001 339 3,3 0,0033 0,000001 479 4,7 0,0047 0,000001 689 6,8 0,0068 0,000001 100* 10 0,01 0,00001 150 15 0,015 0,000015 220 22 0,022 0,000022 330 33 0,033 0,000033 470 47 0,047 0,000047 680 68 0,068 0,000068 101 100 0,1 0,0001 151 150 0,15 0,00015 221 220 0,22 0,00022 331 330 0,33 0,00033 471 470 0,47 0,00047 681 680 0,68 0,00068 102 1000 1,0 0,001 152 1500 1,5 0,0015 222 2200 2,2 0,0022 332 3300 3,3 0,0033 472 4700 4,7 0,0047 682 6800 6,8 0,0068 103 10000 10 0,01 153 15000 15 0,015 223 22000 22 0,022 333 33000 33 0,033 473 47000 47 0,047 683 68000 68 0,068 104 100000 100 0,1 154 150000 150 0,15 224 220000 220 0,22 334 330000 330 0,33 474 470000 470 0,47 684 680000 680 0,68 105 1000000 1000 1,0

* Иногда последний ноль не указывают.

В. Маркировка 4 цифрами

Возможны варианты кодирования 4-значным числом. Но и в этом случае последняя цифра указывает количество нулей, а первые три - емкость в пикофарадах.

Таблица 11

Код Емкость[пФ] Емкость[нФ] Емкость[мкФ] 1622 16200 16,2 0,0162 4753 475000 475 0,475

Рис. 6

С. Маркировка емкости в микрофарадах

Вместо десятичной точки может ставиться буква R.

Таблица 12

Код Емкость [мкФ] R1 0,1 R47 0,47 1 1,0 4R7 4,7 10 10 100 100

Рис. 7

D. Смешанная буквенно-цифровая маркировка емкости, допуска, ТКЕ, рабочего напряжения

В отличие от первых трех параметров, которые маркируются в соответствии со стандартами, рабочее напряжение у разных фирм имеет различную буквенно-цифровую маркировку.

Таблица 13

Код Емкость p10 0,1 пФ Ip5 1,5 пФ 332p 332 пФ 1НО или 1nО 1,0 нФ 15Н или 15n 15 нФ 33h3 или 33n2 33,2 нФ 590H или 590n 590 нФ m15 0,15мкФ 1m5 1,5 мкФ 33m2 33,2 мкФ 330m 330 мкФ 1mO 1 мФ или 1000 мкФ 10m 10 мФ

Рис. 8

Кодовая маркировка кондесаторов электролетических для поверхностного монтажа

Приведенные ниже принципы кодовой маркировки применяются такими известными фирмами, как "Panasonic", "Hitachi" и др. Различают три основных способа кодирования

А. Маркировка 2 или 3 символами

Код содержит два или три знака (буквы или цифры), обозначающие рабочее напряжение и номинальную емкость. Причем буквы обозначают напряжение и емкость, а цифра указывает множитель. В случае двухзначного обозначения не указывается код рабочего напряжения.

Рис. 9

Таблица 14

Код Емкость [мкФ] Напряжение [В] А6 1,0 16/35 А7 10 4 АА7 10 10 АЕ7 15 10 AJ6 2,2 10 AJ7 22 10 AN6 3,3 10 AN7 33 10 AS6 4,7 10 AW6 6,8 10 СА7 10 16 СЕ6 1,5 16 СЕ7 15 16 CJ6 2,2 16 CN6 3,3 16 CS6 4,7 16 CW6 6,8 16 DA6 1,0 20 DA7 10 20 DE6 1,5 20 DJ6 2,2 20 DN6 3,3 20 DS6 4,7 20 DW6 6,8 20 Е6 1,5 10/25 ЕА6 1,0 25 ЕЕ6 1,5 25 EJ6 2,2 25 EN6 3,3 25 ES6 4,7 25 EW5 0,68 25 GA7 10 4 GE7 15 4 GJ7 22 4 GN7 33 4 GS6 4,7 4 GS7 47 4 GW6 6,8 4 GW7 68 4 J6 2,2 6,3/7/20 JA7 10 6,3/7 JE7 15 6,3/7 JJ7 22 6,3/7 JN6 3,3 6,3/7 JN7 33 6,3/7 JS6 4,7 6,3/7 JS7 47 6,3/7 JW6 6,8 6,3/7 N5 0,33 35 N6 3,3 4/16 S5 0,47 25/35 VA6 1,0 35 VE6 1,5 35 VJ6 2,2 35 VN6 3,3 35 VS5 0,47 35 VW5 0,68 35 W5 0,68 20/35

Рис. 10

В. Маркировка 4 символами

Код содержит четыре знака (буквы и цифры), обозначающие емкость и рабочее напряжение. Буква, стоящая вначале, обозначает рабочее напряжение, последующие знаки - номинальную емкость в пикофарадах (пФ), а последняя цифра - количество нулей. Возможны 2 варианта кодировки емкости: а) первые две цифры указывают номинал в пикофарадах, третья - количество нулей; б) емкость указывают в микрофарадах, знак m выполняет функцию десятичной запятой. Ниже приведены примеры маркировки конденсаторов емкостью 4.7 мкФ и рабочим напряжением 10 В.

Рис. 11

С. Маркировка в две строки

Если величина корпуса позволяет, то код располагается в две строки: на верхней строке указывается номинал емкости, на второй строке - рабочее напряжение. Емкость может указываться непосредственно в микрофарадах (мкФ) или в пикофарадах (пф) с указанием количества нулей (см. способ В). Например, первая строка - 15, вторая строка - 35V - означает, что конденсатор имеет емкость 15 мкФ и рабочее напряжение 35 В.

Рис. 12

Маркировка конденсаторов пленочных для поверхностного монтажа фирмы "HITACHI"

Рис. 13

Дата публикации: 23.10.2003

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Вася / 22.02.2016 - 20:20Пожалоста скажите что ето за маркировка кондера кт 1,0/10 160 40/100/21 88 болше нет никакого обозначения.ВЗЯТ С немецкого "роботрона"?ПОДСКАЖИТЕ возможную замену пожалоста?

АНАТОЛИЙ / 11.02.2016 - 18:47Сгорел конденсатор на картине (водопад)марка 225J МРЕ 400V.Сколько в нём мкф или пкф и чем можно его заменить???? Спасибо!

Александр / 08.12.2015 - 13:34На конденсаторе надпись 400WV560uF.Что обозначает буква W после цифр 400?

саша / 27.04.2015 - 08:22что это 10u63vbo030ko10uT63v

НИКОЛАЙ / 30.03.2015 - 08:12МРЕ 400V ЧТО ЭТО???

николай / 30.03.2015 - 08:09Сгорел конденсатор на картине (водопад)марка 225J МРЕ 400V.Сколько в нём мкф или пкф и чем можно его заменить???? Спасибо!!

Johnk210 / 20.02.2015 - 14:45Great, thanks for sharing this article. Really Cool. degddeadeaee

жека / 13.11.2014 - 04:43пожалуста подскажыте E1 1000j UD

Александр / 22.09.2014 - 11:23Подскажите пожалуйста! На конденсаторе написано в 2 строчки W4, 100V (старая материнская плата INTEL) Гугл мне не помог ничем:)

Валерий / 03.09.2014 - 09:01Конденсаторы 70-х Румынские 2К2; 1К82; 10К - это сколько?

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